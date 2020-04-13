"لم يتقدم أحد".. كورونا تؤجل خطة تطوير نادي غزل المحلة

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة لم تتلق أي عرض للمشاركة في تطوير نادي غزل المحلة، بسبب الأوضاع الحالية وتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا.

وكانت الشركة القابضة للغزل والنسبج، أعلنت في مارس الماضي، دعوة لإبداء الرغبة لإنشاء شركة مساهمة للخدمات الرياضية لإدارة وتنمية نشاط كرة القدم بنادي غزل المحلة، مع مستثمرين لديهم خبرة في الاستثمار في النشاط الرياضي، في موعد أقصاه 31 مارس الماضي.

وقال الوزير "الأوضاع الحالية تبرر عدم تقديم أي عروض لتطوير كرة القدم، كنا نأمل البدء في التطوير للحاق بالموسم المقبل، لكن الأوضاع غيرت ذلك، لكننا نعمل في إطارات أخرى، كاختيار استشاري هندسي".

وتستعين الوزارة باستشاري هندسي، لتحديد المساحات والحدود الرئيسية لمكونات نادي غزل المحلة ضمن مشروع تطويره.

ويتضمن مشروع التطوير 3 مكونات وهي نادي العاملين بالشركة، وملعب واستاد فريق كرة القدم، والنادي الاجتماعي الجديد الذي يخدم مدينة المحلة.

وطالبت الشركة القابضة في دعوتها، الراغبين في الحصول على حصة أغلبية في شركة المشروع وإدراتها التقدم بطلب يشتمل على سابقة الخبرى وتصور مختصر للمشروع وتكلفته المتوقعة.

وقالت الشركة القابضة، إنها ستتلقى طلبات الأشخاص الاعتبارية والطبيعية للمشاركة في تأسيس شركة مشروع SPV بهدف المشاركة والتشغيل وإدارة وتطوير الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة وإنشاء مدارس للناشئين لتأهيل أجيال جديدة من اللاعبين.

ووفقا لدعوة الشركة، فإنه سيتم منح الشركة الجديدة حق الانتفاع بالاستاد الرياضي والملعب للتدريب والمباني الملحقة به وحق استغلال الاسم التجاري الخاص بفريق كرة القدم "نادي غزل المحلة".

لكن مع انتشار فيروس كورونا، قررت الحكومة تعليق فعاليات الرياضة في مصر، بالإضافة إلى حالة القلق العامة من تداعيات الفيروس، وهو ما أثر على الاهتمام بمشروع تطوير النادي.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن هذا المقترح سيتم من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة ويتم إعطاء النادي حق انتفاع للمباني والمنشآت لمدة 15 عاما قابلة للمد.

وتعود ملكية النادي، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد النادي، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.

وتبلغ مساحة النادي 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.

ويمتلك النادي ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس ومبنى حمام سباحة ونادي للرماية ونادي للكشافة، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

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