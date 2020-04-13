أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها لليوم التالي على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، رغم تراجع المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 735 جنيها مقابل 732 جنيها، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 630 جنيها، وعيار 24 إلى 840 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5880 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم هبوطا بنحو 7.16 دولارا بنسبة 0.42% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1689 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.