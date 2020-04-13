أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

12:54 م الإثنين 13 أبريل 2020
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها لليوم التالي على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، رغم تراجع المعدن عالميا.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 735 جنيها مقابل 732 جنيها، أمس.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 630 جنيها، وعيار 24 إلى 840 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5880 جنيها.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم هبوطا بنحو 7.16 دولارا بنسبة 0.42% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1689 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب جرام الذهب الذهب عيار18 عيار24 عيار21

الخبر التالى:

كيف انتهت حرب أسعار البترول باتفاق تاريخي؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحدد رسميا موعد تخفيف الملابس وتعلن موجة حر جديدة لـ3 أيام