التخطيط: معدل النمو في الربع الأخير لن يتجاوز 1% بسبب كورونا

كتب- أحمد السيد:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن الوزارة أعدت مجموعات عمل لوضع خطة للتعامل مع الآثار التي ستحدث بعد أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب السعيد، فإن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع، حيث هناك قطاعات اقتصادية لم تتأثر بالأزمة بشكل كبير مثل قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، بينما قطاع مثل السياحة تأثر بشكل كبير بالأزمة.

وأضافت السعيد، أنه كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالي بنسبة 5.7% لولا الأزمة الحالية.

وقال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن الربع الثالث من العام المالي الحالي، كانت بدايته جيدة، إلا أن الشهرين الأخيرين من الربع تأثرت فيهما معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وبحسب كمالي، فإن الربع الثالث من العام الحالي ستنخفض معدل النمو الاقتصادي خلاله، إلا أنه من المتوقع ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي نسبة 1%.

وكانت وزيرة التخطيط قالت في وقت سابق إن معدل نمو بلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت في تصريحاتها السابقة أن هدف الحكومة كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6% خلال العام المالي الجاري، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2%.