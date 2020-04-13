بسبب كورونا.. "الاتصالات السعودية" تمدد مذكرة تفاهم الاستحواذ على فودافون 90 يوما

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، في بيان للبورصة السعودية اليوم الاثنين، عن مد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون لشراء حصتها في فودافون مصر لمدة 90 يوما، للحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال إجراءات متعلقة بالصفقة.

وقالت الشركة إنه "نظرًا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، والحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يومًا ابتداءً من تاريخ اليوم".

وسيعمل الطرفان خلال هذه الفترة على المضي قدما في إجراءات الصفقة كما هو محدد في مذكرة التفاهم، بحسب البيان.

ووقعت شركتي فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية مذكرة تفاهم مطلع شهر فبراير الماضي للاستحواذ على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر البالغة 55% مقابل 2.4 مليار دولار.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات المالكة لنحو 45% من فودافون مصر وصاحبة حق الشفعة في أسهم الشركة قد عينت المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك لدراسة الخيارات والبدائل الاستثمارية لحصتها في شركة فودافون مصر في ظل الصفقة المتوقعة.

وتدرس المصرية للاتصالات عدة بدائل منها بيع حصتها أو شراء حصة فودافون العالمية بموجب حق الشفعة أو إبقاء الوضع على ما هو عليه.