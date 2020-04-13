هيرميس توقع اتفاقية لإطلاق شركة "بيتابس مصر" للدفع الإلكتروني

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم الاثنين، توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بيتابس، العاملة في مجال توفير حلول التكنولوجيا المالية لإطلاق شركة "بيتابس مصر".

وقالت هيرميس في بيان صحفي أن "بيتابس مصر" ستنشئ منصة تكنولوجية جديدة من نوعها لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية والرقمية، وذلك لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء من ذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.

وتهدف الشركة إلى تمكين العملاء من تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، سواء كانت عمليات شراء أو تحصيل أموال أو سداد فواتير، وذلك عن طريق الإنترنت وغيره من الوسائل الأخرى، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه سيتم تقديم تلك المميزات والحلول المتكاملة من خلال منصة سهلة الاستعمال يستطيع العملاء من خلالها إجراء معاملاتهم المالية المختلفة باتباع خطوات قليلة وبسيطة.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فينانس ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الدين، إن الشراكة بين هيرميس و"بيتابس" تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها هيرميس للتوسع بباقة الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها من خلال إطلاق شركات جديدة.

وأضاف أن تلك الشراكة ستدعم السوق بمنصة خدمات تمكن عملائها من تنفيذ معاملاتهم المالية من خلال وسائل آمنة وفعالة مع سد الفجوة في خدمات المدفوعات، وذلك في وقت تتصدى فيه دول العالم لتداعيات فيروس كورونا الذي أحدث اضطرابًا في إجراء المعاملات المالية اليومية بمختلف الشركات والأعمال.

وستوفر الشركة الجديدة باقة متنوعة وابتكارية من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى توفير باقة من خدمات وحلول الدفع الإلكترونية المتميزة بسهولة دمجها بمختلف منصات الخدمات الإلكترونية.

وتتميز الخدمات الجديدة بتمكين التجار والمستهلكين من تنفيذ معاملات الشراء والدفع في خطوة واحدة، بحسب البيان.

كما تعتزم "بيتابس مصر" تقديم خدمات للشركات والكيانات التجارية من خلال توفير العديد من الوسائل المتطورة لقبول المدفوعات مثل رمز الاستجابة السريع “QR Code” وبوابات المدفوعات الإلكترونية.

وأضاف حسونة أن الهدف من توقيع تلك الشراكة هو المساهمة الفعالة في تهيئة السوق المصري لاعتماد أنظمة الدفع غير النقدي، إلى جانب دعم العملاء من المستهلكين أو التجار خلال كافة مراحل البيع والشراء.

وأوضح أن تأسيس الشركة الجديدة يتزامن مع انتشار حلول الدفع البديلة ومن أبرزها المحافظ الإلكترونية والتحويلات المصرفية التي تلبي احتياجات المستهلكين عبر الانترنت.

وبحسب حسونة فإن إطلاق أنشطة بيتابس مصر، في وقت يتزايد فيه الإقبال على حلول التكنولوجيا المالية محليًا، سوف يدعم الشركة في تطوير وسائل الدفع غير النقدي في مصر، إلى جانب توفير باقة جديدة من الحلول التي تتماشى مع التطور العالمي على صعيد التجارة الإلكترونية.

ونقل البيان عن عبد العزيز الجوف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيتابس" عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الجديدة مع المجموعة المالية هيرميسز

وأضاف الجوف أن الهدف الرئيسي من الشراكة يتمثل في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر عبر توظيف الخبرة الواسعة التي تنفرد بها شركته وتكاملها مع دراية المجموعة المالية هيرميس العميقة بتوجهات السوق المحلي وريادتها لأسواق المنطقة، وبالتالي ضمان نمو أعمال الشركة الجديدة وتعزيز قدرتها على العمل بكفاءة ومرونة عالية.

وقال البيان إن الخبير المالي هاني سليمان، سيعمل مديرًا عامًا لشركة "بيتابس مصر"، علمًا بأن سليمان يحظى بخبرة 17 عامًا في مجال الخدمات المالية وتطوير الأعمال والإدارة الاستراتيجية، فضلًا عن خبراته الواسعة في مجال الابتكار الرقمي وعقد التحالفات الاستراتيجية.

وقال سليمان في البيان إن الشركة ستعمل على تقديم الخدمات التي تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة من أجل تعزيز جهود الشمول المالي، وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.