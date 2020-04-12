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زيادة الطلب ترفع سعر الدواجن البيضاء بالأسواق مع بداية الأسبوع

05:31 م الأحد 12 أبريل 2020
زيادة الطلب ترفع سعر الدواجن البيضاء بالأسواق مع بداية الأسبوع

مزرعة دواجن

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد بالمزرعة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة الأسبوع الجاري إلى 28 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 24 و25 جنيها الأسبوع الماضي.

وزاد سعر كيلو الدواجن البيضاء بالأسواق إلى بين 32 و33 جنيها مقابل 29 جنيها الأسبوع الماضي، بحسب السيد.

وأرجع السيد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى زيادة الطلب خلال الأسبوع الجاري.

واستقر سعر كرتونة البيض بالأسواق عند مستوياته الأسبوع الماضي بين 33 و35 جنيها.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة نحو 37 جنيها، لتباع في الأسواق بسعر يصل إلى 43 جنيها للكيلوجرام.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 11 و14 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن

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