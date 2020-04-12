فوربس: 11.4 مليار دولار تراجعًا في ثروة الأغنياء العرب خلال 2020

كتبت- ياسمين سليم:

خسر الأثرياء العرب 11.4 مليار دولار من ثروتهم، بحسب بيانات أظهرتها قائمة أثرياء العرب لعام 2020 التي تصدرها مجلة فوربس، مقارنة بعام 2019.

وقالت المجلة إن إجمالي ثروة الأثرياء العرب البالغين 21 ثريًا عربيًا تراجعت إلى 47.3 مليار دولار مقابل 58.7 مليار دولار في 2019.

وبحسب المجلة فإن الخسارة التي تقدر بـ 11.4 مليار دولار، هي أكثر من إجمالي ثروة أغنى اثنين في العالم العربي.

وتصدر قائمة أغنياء العرب رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، بقيمة ثروة بلغت 5 مليارات دولار.

وتراجع عدد الأثرياء العرب إلى 21 ثريًا في 2020 مقابل 24 ثريًا في 2019، بعدما خرج 3 مليارديرات من القائمة.

ولا تضم القائمة رجال الأعمال السعوديين، للعام الثالث على التوالي، وهو ما دفع رجال الأعمال المصريين واللبنانين أن يكونوا الأكثر تمثيلًا في قائمة 2020، بحسب فوربس.

كما تراجع عدد رجال الأعمال الإماراتين إلى 4 مليارديرات مقابل 7 خلال قائمة العام الماضي.

وبحسب المجلة فإن الأغنياء لم يكونوا محصنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مع تراجع الأسواق العالمية والثروات.

وفي 18 مارس الماضي عندما أنهت المجلة قائمة أثرياء العالم في 2020، كان عدد الأثرياء عالميًا يبلغ 2095 ثريًا بتراجع 58 ثريًا عن العام الماضي، ونحو 226 ثريًا عن يوم 6 مارس الماضي.

وتراجع إجمالي ثروات أغنياء العالم إلى 8 تريليونات دولار بانخفاض قيمته 700 مليار دولار عن عام 2019.

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