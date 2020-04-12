6 مصريين ضمن قائمة فوربس لأغنياء العرب في 2020 (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتبت - ياسمين سليم:

أعلنت مجلة فوربس قائمة بأغنياء العرب لعام 2020، والتي ضمت 6 رجال أعمال مصريين من أصل 21 ثريًا عربيًا.

وتصدر القائمة العربية رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس بمجموع ثروة بلغ 5 مليارات دولار.

وقالت المجلة إن ثروة ناصف ساويرس تراجعت بنحو 21.9% مقارنة بثروته بالعام الماضي التي كانت تبلغ 6.4 مليار دولار.

وربح رجل الأعمال المصري، محمد منصور، ثروة بقيمة مليار دولار، لترتفع إجمالي ثروته إلى 3.3 مليار دولار في عام 2020 بنسبة قدرها 43.4% عن العام الماضي.

ويوضح الإنفوجراف التفاعلي التالي ترتيب قائمة الأثرياء في مصر وقيمة ثروة كل واحد.