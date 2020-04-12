وثيقة "معاش بكره" في 40 فرعا للبنك الأهلي.. و150 فرعا تتيحها بنهاية يونيو

كتبت- منال المصري:

بدأت شركة مصر لتأمينات الحياة، اليوم الأحد، طرح وثيقة "معاش بكره" في 40 فرعا من فروع البنك الأهلي المصري، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وقال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن من المخطط توفير الوثيقة في 150 فرعا للبنك بنهاية يونيو المقبل، وذلك لتلبية كافة احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم.

وأضاف عبد العزيز أن وثيقة "معاش بكره" استطاعت أن تجتذب شريحة كبيرة من عملاء البنك الأهلي المصري، لما بها من مميزات لا توجد في أي وثيقة أخرى، فهي لا تتطلب كشفا طبيا، وتتيح للعميل تحديد قيمة المعاش وفقا لرغبته وتعطيه المرونة في دفع أقساط متغيرة واختيارية بناءً على مقدرته دون الحاجة إلى دفع أقساط ثابتة.

وذكر: "تعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي المصري إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدا من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمينات على الحياة".

وتابع عبد العزيز: "قد بدأت الاتفاقية بتوفير وثيقة معاش بكره في 14 فرعا لعملاء البنك الأهلي المصري (في فبراير الماضي) إلى أن وصل عدد الفروع التي توفر الوثيقة حالياً إلى 40 فرعا".

وأشار إلى إمكانية استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة بالفعل للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة، وكذلك سداد الأقساط المتغيرة وذلك عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني.

وأوضح عبد العزيز أن هذه القنوات تشمل الموقع الرسمي للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنافذ فوري، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات فوري المتاحة على ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك الأهلي.

وقال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين: "إن قطاع التأمين يعد بمثابة الوسيط في المعاملات وهو الأقدر على الاستثمار في مختلف المجالات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي يأتي طرح منتجات تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي".

وأضاف الحيني أن التعاون مع البنك الأهلي- من خلال اتفاقية التأمين البنكي المبرمة بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي لتوفير وثيقة "معاش بكره" لعملاء البنك- هي إحدى القنوات التي تساعد بها الشركة العملاء الحاليين والمحتملين على تأمين معاش لهم ولأسرتهم من الآن.