مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة في أول جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.82% إلى مستوى 10237 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 369.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 37.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 407.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية التعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.24% إلى مستوى 10322 نقطة.