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إعمار مصر تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لدعم العمالة وشراء أجهزة تنفس صناعي

01:31 م الأحد 12 أبريل 2020
إعمار مصر تتبرع بـ 10 ملايين جنيه لدعم العمالة وشراء أجهزة تنفس صناعي

شركة إعمار مصر للتنمية

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، والقطاع الطبي، من اجل مساعدة جهود الدولة المصرية في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت إعمار في بيان اليوم الأحد، أن التبرع لصندوق تحيا مصر، يأتي في إطار مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" والتي أطلقها الصندوق مؤخرا، لدعم العمالة المؤقتة والأسر الأولى بالرعاية التي تضررت نتيجة الظروف الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال توفير المواد الغذائية وتخفيف عبء تكاليف المعيشة عن عاتقهم خلال الأزمة الراهنة.

كما تتعاون إعمار مصر للتنمية مع القطاع الطبي في مستشفيات وزارة الصحة والسكان للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الاصطناعي، والمستلزمات الطبية لعلاج مصابي فيروس كورونا، أو المتعلقة بالحماية للأطقم الطبية، بحسب البيان.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إنه "في مثل هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها نجد أنفسنا في اختبار كبير، ربما لم نمر به من قبل، لكنه اختبار لقدرتنا على العمل والتكاتف معا بشكل أكبر، وأن يقدم كل فرد فينا ما يستطيع للحفاظ على حياة الناس وصحتهم، فهذا هو وقت التكاتف والوقوف معا للخروج من هذه المحنة حتى نعبرها بأقل الخسائر الممكنة".

وأضاف العبار، أن "مصر لها دوما مكانة عظيمة في قلوبنا، ونتابع باهتمام كبير ما تقوم به الدولة المصرية من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا، ولأن شركة إعمار العقارية تحرص على أن تكون مثلا يحتذى به وقدوة في المواقف التي تتطلب اصطفافا؛ كان من الضروري أن نساهم في كافة المبادرات التي تؤكد على مسؤوليتنا تجاه المجتمعات التي نعمل بها وشركائنا حتى نتخطى هذه الأزمة".

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