ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد 12-4- 2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 732 جنيها مقابل 731 جنيها للجرام، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 627 جنيها، وعيار 24 إلى 837 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5856 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.