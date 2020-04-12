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غدا.. بدء صرف منحة الـ 500 جنيه لـ 480 ألف مستفيد بفروع البنك الزراعي

12:34 م الأحد 12 أبريل 2020
غدا.. بدء صرف منحة الـ 500 جنيه لـ 480 ألف مستفيد بفروع البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري

كتبت- منال المصري:

يبدأ البنك الزراعي المصري، غدا الاثنين، صرف منحة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لعدد 480 ألف عميل، والتي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا صرفها لمدة 3 أشهر لمساعدة هذه الفئة من المواطنين على مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لمصراوي، في وقت سابق، إنه سيتم توزيع صرف المنحة لهذا العدد من العملاء على ٤ أيام.

وأضاف فاروق أن العميل سيصله رسالة بموعد الصرف اعتبارا من اليوم الأحد، ويتعين على العميل الحضور إلى البنك بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيقوم البنك بتسليم بطاقة ميزة للعميل وذلك لتدعيم الشمول المالي.

وذكر أنه على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، بأكثر من 1000 فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن.

وسيتوجه العميل إلى البنك بعد ورود الرساله له وفي اليوم المحدد ومعه صورة الرقم القومي.

البنك الزراعي المصري منحة 500 جنيه العمالة غير المنتظمة

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