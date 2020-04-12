ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتقع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 26 و28 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 20 جنيها، ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 40 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري، 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا، اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.