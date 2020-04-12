تراجع الطماطم وزيادة البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت - شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي والخيار بين 40 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار البصل والكوسة والفلفل الرومي البلدي بين 50 قرشا و5 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، بحسب بيانات الموقع الرسمي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.6 جنيه، بتراجع 40 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و 2.5 جنيه.

البصل بين 3 و9 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و 5 جنيه، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و9 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و12 جنيها.