مصدر حكومي: خفضنا البنزين 25 قرشا فقط لأن تراجع البترول "استثنائي" وسيعاود الصعود

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر حكومي إن الحكومة خفضت أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا فقط لأن انخفاض أسعار البترول العالمية، كان استثنائيًا، ومن المتوقع أن تعود الأسعار العالمية للارتفاع مرة ثانية بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على تخفيض الإنتاج.

وقررت الحكومة أمس خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا، وأبقت على أسعار بقية المنتجات البترولية كما هي.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة عند تحديد أسعار المواد التبرولية للثلاثة أشهر القادمة، وضعت في اعتبارها ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق خطة مجموعة أوبك+، لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا.

واتفقت مجموعة أوبك + على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط العالمي بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، بدءًا من أول مايو المقبل وحتى نهاية يونيو المقبل، على أن يتم خفض الإنتاج مرة أخرى خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020 بنحو 8 ملايين برميل يومياً يعقبها خفض بحوالى 6 مليون برميل يومياً لمدة 16 شهراً بدءًا من يناير2021 وحتى نهاية إبريل 2022.

وسيقلص جميع الأعضاء إنتاجهم 23%، مع خفض كل من السعودية وروسيا 2.5 مليون برميل يوميا والعراق أكثر من مليون برميل يوميا.

وقال المصدر الحكومي إن عدم خفض أسعار المواد البترولية بنسبة كبيرة، وذلك لتجنيب جزء من الوفر المتحقق خلال الفترة الماضية من انخفاض أسعار النفط العالمية، لتوفير التمويلات الخاصة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، وتوفير التمويلات اللازمة للحد من الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.