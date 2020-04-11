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رئيس البنك الزراعي: بدء صرف منحة الـ 500 جنيه الاثنين لـ 480 ألف عميل

04:32 م السبت 11 أبريل 2020
رئيس البنك الزراعي: بدء صرف منحة الـ 500 جنيه الاثنين لـ 480 ألف عميل

علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

كتبت منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك سيقوم اعتبارا من يوم الاثنين القادم بصرف منحة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لعدد ٤٨٠ ألف عميل مقسم على ٤ أيام اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

وأكد فاروق في تصريحات لمصراوي على أن العميل سيصله رسالة إلى العملاء بموعد الصرف اعتبارا من غدا ويتعين على العميل الحضور غلى البنك بأصل الرقم القومي وكذلك صوره له، وسيقوم البنك أيضا بتسليم بطاقة ميزة وذلك لتدعيم الشمول المالي.

وأوضح فاروق أن المواطن سيتوجه إلى البنك في الموعد المحدد له وإلي اقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافر في جميع أنحاء الجمهورية، بعدد أكثر من 1000 فرع وفق ومكان الإقامه الخاص بالمواطن.

وسيتوجه العميل إلى البنك بعد ورود الرساله له وفي اليوم المحدد ومعه صورة الرقم القومي.

البنك الزراعي منحة 500 جنيه العمالة غير المنتظمة

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