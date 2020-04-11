"صلحها بنفسك".. شركة ناشئة تطلق خدمة الصيانة المنزلية بالفيديو

كتب- علاء حجاج:

"صلحها بنفسك" شعار يرفعه تطبيق "فيكساوي" للخدمات المنزلية للمساهمة في مقاومة تفشي فيروس كورونا عن طريق العمل على إبقاء المواطنين داخل منازلهم.

وأطلق فريق العمل الشركة الناشئة "فيكساوي" خدمة "فيديو أوردر" لمساعدة عملائها وفي نفس الوقت الالتزام بقواعد التباعد الجسدي، والإجراءات الاحترازية التي نشرتها الدولة للمحافظة على الصحة العامة.

وقال عمرو إبراهيم الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق فيكساوي المتخصص في تقديم الخدمات المنزلية، إن انتشار فيروس كورونا أدى لانتشار حالة من الذعر بين العملاء، فقرر العديد تأجيل عمليات الصيانة المنزلية ولذلك أطلق التطبيق خدمة "فيديو أوردر" لمساعدة عملاء فيكساوي في الصيانة والتصليحات المنزلية بأنفسهم من خلال اتباع التعليمات الموضحة في الفيديو.

وأوضح إبراهيم أن العميل يستطيع استخدام خدمة "فيديو أوردر" مجانا طوال شهر من الآن، وتتيح الخدمة إجراء مكالمة فيديو مع أحد الفنيين ومن خلالها يقوم الفني بشرح طريقة الصيانة البسيطة للعميل كـ السباكة أو الكهرباء على سبيل المثال، خطوة بخطوة، حتى تتم العملية بنجاح.

وبدأ فيكساوي تقديم خدمة " فيديو أوردر " بـ ٤ مجالات مختلفين هي الكهرباء والسباكة وصيانة التكييف وصيانة الدشز

وقال إبراهيم إن "فيكساوي" يقدم خدمة " فيديو أوردر" بالتعاون شركة "بوش الألمانية” للعدد والأدوات الكهربائية.

يذكر أن "فيكساوي" يقدم خدماته حاليا بمحافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية وطنطا ودمنهور والساحل الشمالي، ويستهدف التوسع بالدول العربية، ومن المستهدف التوسع بالسعودية العام المقبل.