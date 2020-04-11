بنك مصر يتعاقد مع المعهد المصرفي لتوفير خدمات التعلم عن بُعد لموظفيه

كتبت- منال المصري:

قال المعهد المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إنه تعاقد مع بنك مصر لتقديم برنامج Security Awareness بالتعاون مع مؤسسة SANS الدولية، لما يزيد عن 18 ألف موظف من مختلف قطاعات في البنك.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، في بيان صحفي: "تعاقدنا مع بنك مصر - لتقديم برنامج SANS Security Awarenessلتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من المخاطر التي تهدد أي مؤسسة".

وأضاف أن يمكن لهذا البرامج المتدربين من التعرف على أكثر الأخطاء شيوعاً عند استخدامهم العام لتكنولوجيا المعلومات واتصالهم بالإنترنت وكيفية وقاية أنفسهم ومؤسساتهم من أخطار يمكنهم تفاديها.

ونقل البيان عن عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، قوله إن بنك مصر يعمل على تصميم وتدشين حلول وخدمات مالية رقمية مبتكرة تلائم مختلف الاحتياجات خاصة في ظل التوجه العام للتحول الرقمي".

وأضاف "مع تطور التكنولوجيا ووسائل تخزين المعلومات ونقل البيانات عبر شبكة الانترنت، أصبح تأمين تلك البيانات والمعلومات من الأمور الخطيرة والتي تشكل أهمية بالغة لدى جميع المؤسسات المالية".

وبحسب عاكف تعاقد البنك مع المعهد المصرفي المصري على تدريب ما يزيد عن 18 ألف موظف بمختلف قطاعات البنك عبر خدمات التعلم عن بعد "E-Learning" التي يوفرها المعهد لتقديم أفضل الخبرات على خطى الخبرات الدولية في مجال أمن المعلومات.