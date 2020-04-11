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وزير الاقتصاد الألماني يطالب بعدم التعجل في تخفيف قيود كورونا

08:49 ص السبت 11 أبريل 2020
وزير الاقتصاد الألماني يطالب بعدم التعجل في تخفيف قيود كورونا

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير

أوجوسبورج، ألمانيا(د ب أ)
طالب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بعدم التعجل في تخفيف القيود المفروضة على المجال العام في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "هناك بارقة أمل، لأن أعداد الإصابات لم تعد تتزايد بقوة"، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود إلى الانضباط الكبير من جانب المواطنين.

وقال الوزير: "لكن إذا خففنا، أو ألغينا، القيود على نحو سابق لأوانه، قد تذهب كل هذه التضحيات هباء".

وذكر ألتماير أنه يتبنى نفس رأي المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر بشأن مسألة استمرار القيود على الاختلاط الاجتماعي، وقال: "عندما ننظر إلى الوضع في بافاريا، المتضررة على نحو بالغ من الأزمة، سنعلم أنه سيكون خطأ فادحا التحدث عن تخفيف القيود على نحو سابق لأوانه، طالما أن الاتجاه الحالي الإيجابي على نحو طفيف غير مستقر بعد".

تجدر الإشارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت مساء أمس الجمعة عن 116 ألف إصابة، كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2450 حالة

ألمانيا بيتر ألتماير فيروس كورونا

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