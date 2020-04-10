حصيلة بيع شهادة الـ 15% تتخطى 70 مليار جنيه في 19 يوما

كتبت - منال المصري:

قفزت حصيلة مبيعات شهادة العائد 15% ذات العائد المرتفع لتسجل 70.5 مليار جنيه في بنكي مصر والأهلي في 19 يوما من بدء طرح الشهادة، وحتى انتهاء معاملات أمس الخميس، بحسب مسؤولي البنكين.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، خلال أخر أسبوع من الشهر الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة مبيعات شهادة 15% بلغت 23.5 مليار جنيه في فروع البنك حتى نهاية تعاملات أمس الخميس.

وقال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مبيعات الشهادة ذات العائد المرتفع قفزت إلى 47 مليار جنيه بعدد 250 ألف عميل حتى نهاية أمس بفروع البنك.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.