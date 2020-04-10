ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8% في 3 أشهر

القاهرة – وكالات:

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير من 13.7 % قبل شهر، مما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في الوقت الذي سبب فيه تفشي فيروس كورونا صدمة بدأت في مارس.

وبلغ معدل البطالة 14.7 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة، من 15.8 بالمئة قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاءات التركي.

وتراجع معدل البطالة التركي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.6 بالمئة من 13 بالمئة قبل شهر.