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ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8% في 3 أشهر

03:39 م الجمعة 10 أبريل 2020
ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8% في 3 أشهر

أرشيفية

القاهرة – وكالات:

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير من 13.7 % قبل شهر، مما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في الوقت الذي سبب فيه تفشي فيروس كورونا صدمة بدأت في مارس.

وبلغ معدل البطالة 14.7 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة، من 15.8 بالمئة قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاءات التركي.

وتراجع معدل البطالة التركي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.6 بالمئة من 13 بالمئة قبل شهر.

البطالة في تركيا تركيا فيروس كورونا

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