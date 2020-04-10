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إيرباص تؤجل خطة لإضافة خط تجميع جديد للطائرة إيه321

03:29 م الجمعة 10 أبريل 2020
إيرباص تؤجل خطة لإضافة خط تجميع جديد للطائرة إيه321

إيرباص تؤجل خطة لإضافة خط تجميع جديد للطائرة

القاهرة – وكالات:

أجلت إيرباص خططا لإنشاء خط تجميع جديد في تولوز بفرنسا لطائرتها إيه321 في الوقت الذي تكابد فيه الشركة أزمة فيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأعلنت إيرباص خططا بشأن الخط في يناير الماضي، حين كانت مشكلتها تتمثل في كيفية تلبية الطلب القياسي على الطائرة من موقعها في هامبورج بألمانيا، حيث واجهت صعوبات في استيعاب الساعات الإضافية والتعقيد الذي ينطوي عليه تصنيع أكثر طائرات إيرباص ذات الممر الواحد طموحا.

وقالت مصادر بالقطاع إنه على الرغم من أن خطة تحويل مصنع الشركة لإنتاج إيه380 في تولوز، والذي يقلص نشاطه، ما زالت مطروحة، فإن الحاجة الملحة للمضي قدما فيه اختفت مع الضغوط المالية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأكد ذلك متحدث باسم إيرباص قائلا ”خططنا لخط لإيه321 في تولوز متوقفة، معلقة... حين نرى المعدلات ترتفع مجددا“ سنعيد الانخراط في الخطط.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري قال للصحفيين هذا الأسبوع إن إيرباص ”ستجمد“ الاستثمارات الجديدة للحفاظ على السيولة.

ايرباص تجميع الطائرات ايرباص 320

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