بحد أدنى 500 جنيه.. 10 معلومات عن "وثيقة معاش بكرة" من البنك الأهلي



كتبت - منال المصري:

يتيح البنك الأهلي المصري بيع وثيقة معاش بكرة عبر محفظة "فون كاش" وهو أحد التطبيقات الإلكترونية المصرفية على الهاتف المحمول، الأحد المقبل، بهدف التسهيل على العملاء ومنعا للتكدس في الفروع للوقاية من فيروس كورونا.

ويبدأ البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة في بيع وثيقة "معاش بكرة" في 40 فرعا من فروع البنك، بحسب بيان صادر من شركة مصر لتأمينات الحياة أمس الخميس.

وكان البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، وقعا في فبراير الماضي على اتفاقية تعاون مؤخرا لبيع وثيقة "معاش بكرة"، في 14 فرعا من فروع البنك كمرحلة مبدئية، ولكن البنك قرر طرحها في أكثر من هذا العدد من الفروع بدء من الأحد المقبل.

ويعرض مصراوي 10 معلومات حول شروط وثيقة "معاش بكرة" ما يلي:

1- يبدأ بيع الوثيقة لسن من 18 وحتى 59 عاما.

2- الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات.

3- صرف المعاش يكون إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أعوام أو 15 سنة.

4- يصرف المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو55 أو 60 أو 65 عاما) أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

5- سيتم طرحها في 40 فرعا، ويتم استلام الوثيقة خلال دقائق من فروع البنك الأهلي المصري.

6- وثيقة "معاش بكره" ستكون متاحة عبر تطبيق المحفظة الذكية للبنك الأهلي عبر المحمول.

7- الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه، والحد الأقصى 60 ألف جنيه لكل وثيقة خلال العام.

8- يتم احتساب مبلغ التعاقد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

9- يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة.

10- لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة "معاش بكره" لكافة الأعمال ومبالغ التأمين.