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وزير الطاقة السعودي: اتفاق أوبك+ يتوقف على المكسيك

07:09 ص الجمعة 10 أبريل 2020
وزير الطاقة السعودي: اتفاق أوبك+ يتوقف على المكسيك

الأمير عبد العزيز بن سلمان

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، إن الاتفاق النهائي لمجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج العالمي بواقع عشرة ملايين برميل يوميًا، والذي أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.

وقال الأمير عبد العزيز، وفق ما نقلت "رويترز" عبر الهاتف، إنه يأمل أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.​

عبد العزيز بن سلمان السعودية المكسيك مجموعة أوبك+ خفض انتاج النفط

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