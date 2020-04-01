وزير الاتصالات: إجراءات لتيسير صرف المعاشات عبر مكاتب البريد

كتب- علاء حجاج:

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قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية في ضوء الخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن عملية صرف المعاشات تسير وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات أثناء صرف المعاشات.

وذكر أنه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد؛ وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ على مسافات آمنة بين المواطنين.

كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب وأماكن صرف المعاشات أول بأول، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف، وفقا لطلعت.

وقال عبده علوان القائم بأعمال رئيس البريد، إن الهيئة القومية للبريد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الهيئة القومية للبريد تناشد جميع المواطنين بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد أو أماكن صرف المعاشات لأداء الخدمات خاصة خلال هذه الفترة، والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين المواطنين للحد من التكدسات أثناء صرف المعاشات.

كما طالب عبده المواطنين باستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا.

وبحسب آلية تقسيم أصحاب المعاشات يصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" (1، و2، و4) من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافقة (5، و6، و7) من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.