التضامن: أموال تبرعات حملة "تحدي الخير" لجمعية رسالة صرفت في مكانها

كتبت - ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء إن الوزيرة نيفين القباج، شكلت لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنظر في الشكاوى المقدمة للوزارة وما تم رصده وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما أطلق عليه "تحدي الخير" الذي أطلقته جمعية رسالة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن اللجنة فحصت الشكاوى المقدمة وكل ما أثير حول تلقي الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس "كورونا" من فنانين ولاعبي كرة قدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات وأشخاص عاديين.

وتبين أن الجمعية أطلقت حملة "تحدي الخير" في 20 مارس الماضي، وحصّلت تبرعات وفقًا لترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020 وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 مليون جنيه منها مبلغ 1.639.085 مليون جنيه من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم.

وقال البيان إن اللجنة تبينت أن الجمعية صرفت المبالغ المتحصلة من التبرعات فى المصارف التي جمعت من أجلها.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن الجمعية صرفت مساعدات لعدد من الأسر خلال الأسبوعين الماضيين تزيد قيمتها على المبالغ المحصلة من "تحدي الخير" بحوالي 5 ملايين جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتابع كافة الحملات التي يعلن عنها، ولديها إدارات تقوم بأدوار رقابية نشطة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة عملية جمع التبرعات وصرفها.

وذكر البيان أن جمعية رسالة إحدى الجمعيات النشيطة ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين وكانت متعاونة مع اللجنة المشكلة، وستتم متابعة أعمالها خلال الأسابيع القادمة بشكل منتظم.