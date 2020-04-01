قفزة كبيرة بأسعار الخضروات في الأسواق.. فما الأسباب؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار كثير من الخضراوات والفاكهة ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوعيين الماضيين بسوق التجزئة، مع زيادة الطلب على الشراء من قبل المواطنين، برغم وفرة المعروض.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بسوق التجزئة بين 5 و7 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 4 و8 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي بين 10 جنيهات و12 جنيها، وسعر كيلو الفلفل الحامي 15 جنيها، وسعر كيلو الليمون بين 14 و20 جنيها، بحسب المنطقة التي يباع بها.

وقال يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن زيادة الأسعار بالأسواق يرجع إلى سببين أحدهما هو زيادة الإقبال على الشراء بكثرة من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية واستمرارهم في هذا الاتجاه.

ووفقا لقول السني، فإن "إللي كان بيشتري كيلو لاحتياجاته بقي يشتري 10 كيلو ويخزنه".

والسبب الآخر هو أن تاجر التجزئة يرى زيادة في الإقبال على الشراء فيرفع سعر السلعة، "التاجر شايف الناس بتشتري منه بكميات فبيزود السعر".

ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم الاستمرار في التخزين، حيث يؤدي إلى استمرار ارتفاع السلع بالأسواق.

وتوقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، أن تتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة بسوق التجزئة، كما حدث بسوق الجملة.