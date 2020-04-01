البنك الأهلي: 30 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ 15% خلال 11 يوما

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة البنك من مبيعات شهادة الادخار لأجل عام ذات العائد 15% قفزت إلى 30 مليار جنيه خلال 11 يوما من بدء طرحها.

وأضاف أبو الفتوح أن عدد المستفيدين من الشهادة يصل إلى 160 ألف عميل حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، من بينهم عملاء جدد من خارج عملاء البنك.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد قبل الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.

وكان البنك المركزي أقر يوم الأحد الماضي حدودا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات ليصبح سقف عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي 5 آلاف جنيه يوميا، ومن فروع البنوك 10 آلاف جنيه يوميا للأفراد.