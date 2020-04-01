التضامن: صرف معاشات بقيمة 653 مليون جنيه في الساعات الأولى من اليوم

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان صحفي إنها صرفت معاشات بقيمة 653.4 مليون جنيه منذ بداية صرف المعاشات اليوم الأربعاء وحتى الساعة 1 ظهرًا لـ 816 ألف صاحب معاش.

وأضاف البيان أن الوزيرة نيفين القباج تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف معاشات شهر أبريل في الساعات الأولى لأول أيام صرف المعاشات.

وبحسب البيان بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي حوالي 112 ألف قائم بالصرف بقيمة حوالي 93 مليون جنيه.

وأضاف أن عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي بلغ 176 ألف قائم بالصرف بقيمة حوالي 129 مليون جنيه، بالإضافة إلى 527 ألف قائم بالصرف من خلال مكاتب البريد بقيمة حوالي 431 مليون جنيه.

وبدأت الوزارة اليوم صرف معاشات شهر أبريل، مقسمة على أيام بحسب قيمة المعاش وبدأت بمن معاشاتهم ألف جنيه أو أقل، منعًا للتكدس والتزاحم.

وبحسب البيان فإن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل سيصرفون معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" 1 و2 و4 أبريل، وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه سيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" 7 و6 و5 من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه، فسيصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.

وبحسب البيان، فمن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.