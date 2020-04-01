"كارجاس": 122% زيادة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 2019

كتب- مصطفى عيد:

قال هشام الصفتي رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، إن الشركة ساهمت في تحويل 22649 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2019 مقارنة بنحو 10212 سيارة خلال عام 2018، بزيادة نسبتها 122%.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة "كارجاس"، لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2019 عبر الفيديوكونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

واستعرض الصفتي نتائج أعمال الشركة خلال عام 2019، حيث حققت الشركة انتشارا جغرافيا واسعا على مستوى 19 محافظة، وتم افتتاح مشروعات جديدة وتشغيلها مثل محطة جراج شركة الصعيد للنقل والسياحة والتي تتضمن مركزاً لفحص وتجديد الأسطوانات وآخر لتغيير الزيوت وذلك بمحافظة بني سويف.

كما افتتحت الشركة مركز تحويل مدينة نصر، وأيضا أول مركز لفحص وتجديد الأسطوانات بمحطة الكابلات بمحافظة القاهرة، وفقا لهشام الصفتي.

وأشار الصفتي إلى انتشار الشركة على مستوى المحافظات من خلال 77 محطة تموين بالغاز الطبيعي بنسبة 40%، بالإضافة إلى 22 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 29% من إجمالى السوق المحلي.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أهمية التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي وخاصة في السيارات في إطار توجه الدولة لزيادة استخدام الغاز الطبيعى في وسائل النقل المختلفة باعتباره مصدر آمن ونظيف، فضلاً عن مردوده الاقتصادي والبيئي، وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة المتزايدة من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى ضرورة تطوير مجال خدمات تموين السيارات بالوقود والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الملا أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات سيسهم في تخفيض الطلب على استهلاك الوقود السائل من بنزين وسولار، والذي يتم استيراد جانب من احتياجات السوق المحلي منهما، وهو ما سيؤدي لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البترولية.

وأكد حرص الوزارة على توفير أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك بما يتلاءم مع كافة الشرائح واستخداماتها.