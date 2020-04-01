البورصة تستأنف التراجع الحاد وتهبط 1.76% مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

استأنفت البورصة هبوطها الحاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، وذلك بعد أن التقطت أنفاسها خلال جلسة أمس.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.76% إلى مستوى 9425 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.87%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 280.3 مليون جنيه، و938 ألف جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 281.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 9594 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بعد جلستين من التراجع الحاد يومي الأحد والاثنين.