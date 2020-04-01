أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

البورصة تستأنف التراجع الحاد وتهبط 1.76% مع نهاية تعاملات الأربعاء

02:08 م الأربعاء 01 أبريل 2020
البورصة تستأنف التراجع الحاد وتهبط 1.76% مع نهاية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

استأنفت البورصة هبوطها الحاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، وذلك بعد أن التقطت أنفاسها خلال جلسة أمس.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.76% إلى مستوى 9425 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.87%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 280.3 مليون جنيه، و938 ألف جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 281.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 9594 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بعد جلستين من التراجع الحاد يومي الأحد والاثنين.

البورصة تراجع البورصة مبيعات المستثمرين المؤشر الرئيسي للبورصة

الخبر التالى:

انتظام صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان