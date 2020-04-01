شركة كريم تطلق خدمة "وصلي" لتوصيل الطرود من الباب إلى الباب

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة كريم مصر، المنصة المتخصصة في مجال النقل التشاركي، عن إطلاقها خدمة "وصلي" والتي تهدف إلى توصيل الطرود التي يرغب العملاء في إرسالها فيما بينهم.

تقوم خدمة "وصلي" من خلال تطبيق كريم على إيصال الطرود من مكان إلى آخر، حيث يقوم كابتن من الشركة باستلام وتوصيل الطرد إلى المكان المراد، مع إمكانية تتبع الطرد حتى وصوله، والدفع نقدي عند التسليم أو عن طريق البطاقات الائتمانية أو محفظة كريم لتخدم هذه الخدمة العديد من الأفراد وخاصة كبار السن على وجه التحديد لتجنب احتكاكهم بالزحام والتجمعات.

قال وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لشركة كريم مصر، تقوم خدمة "وصلي" بمساعدة الأفراد على البقاء في المنازل و خاصًة كبار السن، وقضاء احتياجاتهم دون مغادرة المنزل والاختلاط بالآخرين، وهو ما يساهم أيضا في الحد من انتشار الفيروس.

أضاف أبو العلا أن الشركة تعمل على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير كامل للمركبات، والتأكيد على المندوبين بضرورة تطهير اليدين بشكل متواصل، مع مراعاة المسافة الآمنة في استلام وتسليم الطرد من العميل وذلك حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من العملاء والعاملين في الشركة.

وأتاحت كريم خدمة "وصلي" في القاهرة وقريبا بالإسكندرية، من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء، كما يمكن للعملاء استخدام الخدمة فقط من خلال الحجز مسبقًا.