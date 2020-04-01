اتحاد البنوك يطلق مبادرة "تبرعات" لدعم المتضررين من فيروس كورونا

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وبنك مصر، إن مجلس إدارة الاتحاد وافق على إطلاق مبادرة للبنوك للمساهمة في دعم المتضررين من وباء فيروس كورونا المستجد عالميا، بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأشار الأتربي في بيان عن اتحاد بنوك مصر إلى أن هذه المبادرة ستكون مقسمة على ثلاث مراحل :

تشمل المرحلة الأولى، تقسيم البنوك إلى ثلاث شرائح حسب قيمة الأرباح المحققة خلال العام المالي الماضي، وفقا لمجموعة بنوك أرباحها تساوي أو أكبر من 5 مليارات جنيه، بقيمة تبرع 80 مليون جنيه، وبنوك أرباحها من 3 إلي 5 مليارات جنيه تبلغ قيمة التبرع تبلغ 40 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة تبعرات مجموعة بنوك أرباحها من 1 إلى 3 مليارات جنيه، تبرعات 20 مليون جنيه.

أما المرحلة الثانية في المبادرة، فأوضح الإتربي أنه"نظرا أن مدة الأزمة غير معلومة لذا يتك تقسيم مبلغ الدعم علي ثلاث شهور متتالية ( أبريل، ومايو، ويونيو).

والمرحلة الثالثة، تتعلق بمساهمة العاملين بالبنوك فكل موظف له الحرية في التبرع بالقدر الملائم وفقا لرؤيته واختياره، وفي ضوء سياسة كل بنك.

وأشار الأتربي إلى أن المركزي وافق علي فتح حساب لهذ الغرض ببنك مصر وهو (ح/ الطواريء والأزمات رقم 2030).

وقال رئيس اتحاد البنوك، إن هذه المبادرة تنبع من دور القطاع المصرفي في مساندة الدولة والمواطنين، لتجاوز الأزمات، حيث هذه المبادرة جاءت بعد التنسيق مع أجهزة الدولة متمثلة في البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، وممثل اتحاد بنوك مصر.

وأضاف أنه يتم التنسيق وتكامل الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات، ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الجهود وضمان وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلي مستحقيها.