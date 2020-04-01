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تعرف على موعد صرف معاشك بالنظام الجديد (جدول)

10:56 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
تعرف على موعد صرف معاشك بالنظام الجديد (جدول)

صرف معاشات

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، صرف معاشات شهر أبريل، بنظامها الجديد.

وقررت الوزارة تقسيم موعد صرف المعاش حسب قيمته، منعًا للتكدس والتزاحم أمام ماكينات الصرف وفي فروع هيئة التأمينات ومكاتب البريد.

وبدأت الوزارة اليوم الصرف لمن يصرف معاش قيمته ألف جنيه أو أقل.

وسيكون الصرف من خلال مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذًا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

ويوضح الجدول التالي موعد الصرف حسبب قيمة كل معاش.

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صرف معاشات شهر أبريل وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب البريد ماكينات الصرف الآلي فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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