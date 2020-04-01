الذهب يرتفع عالميا 1% بفعل مخاوف تفاقم فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

صعد سعر الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف من تفاقم وباء فيروس كورونا المستجد للاتجاه للملاذات الآمنة ولقي المعدن الأصفر دعما إضافيا من توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب بنوك مركزية، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1587.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، بعدما هوي 3.1% في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع الدولار.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1600.70 دولار.

وقالت مارجريت يانغ يان محللة الأسواق في سي.إم.سي ماركتس، "ربما يتحول المستثمرون للذهب بحثا عن الأمان".

وتوقعت أن يكون التعافي نتيجة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الوباء في الأسبوعين المقبلين قد يكون مؤلما للولايات المتحدة.

وتابعت "تبعات دورة سياسة التيسير النقدي وبرامج تحفيز بتريليونات الدولارات تعني أن السيولة ستغمر السوق ومعروض وفير من الأوراق النقدية في الشهور والفصول والسنوات المقبلة، وهذا بكل تأكيد يعزز صعود الذهب وسط معروض محدود جدا "من الذهب الحاضر".