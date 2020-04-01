البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.65% إلى مستوى 9531 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 9594 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بعد جلستين من التراجع الحاد يومي الأحد والاثنين.