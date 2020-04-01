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البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.65% إلى مستوى 9531 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 9594 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بعد جلستين من التراجع الحاد يومي الأحد والاثنين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الاسهم

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