البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأربعاء
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.65% إلى مستوى 9531 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.26%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% إلى مستوى 9594 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك بعد جلستين من التراجع الحاد يومي الأحد والاثنين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
710
عدد المصابين
-
157
عدد المتعافين
-
46
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
837211
عدد المصابين
-
176058
عدد المتعافين
-
41250
عدد الوفيات
إعلان