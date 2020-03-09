بسبب كورونا.. شركة Dell في مصر تطالب موظفيها بالعمل من المنزل

كتب- علاء حجاج:

طلبت شركة Dell تكنولوجيز من موظفيها العمل من المنزل, وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها احترازياً خوفاً من انتشار كورونا.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "في إطار متابعتنا الحثيثة لتطورات انتشار فيروس كورونا، وتأكيداً على حرصنا على صحة وسلامة موظفي الشركة وعملائها، تشجع شركة Dell تكنولوجيز موظفيها على العمل من منازلهم".

وأضافت أنها تقوم في الوقت الحالي بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم. وأكدت الشركة أنها مستمرة في عملها المعتاد بالإضافة إلى اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث.