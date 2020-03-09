"النقد الدولي" يدعو الدول لدعم الاقتصاد العالمي في ظل انتشار فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ)

دعا صندوق النقد الدولي، جميع دول العالم إلى ضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم المالي للاقتصاد العالمي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان.

وأكد الصندوق الدولي، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها اليوم الاثنين باللغة الإنجليزية - ضرورة تقديم الدعم إلى العمال والأعمال التجارية "بشكل مباشر" عالمياً بالتزامن مع انتشار الفيروس.

وحذّر صندوق النقد الدولي من أن فيروس كورونا (كوفيد-19) سيؤدي إلى إبطاء معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 2.9% التي أعلنت العام الماضي.