أسعار الذهب تصعد في مصر للأسبوع الثالث.. والجرام يرتفع 11 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

تواصل أسعار الذهب في مصر ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الثمين كملاذ آمن، وسط توترات اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب 11 جنيها، ليسجل عيار 21 اليوم الجمعة 725 جنيها للجرام مقابل 714 جنيها الجمعة الماضي، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقفزت أسعار الجرام من الذهب عيار 21 في بنحو 40 جنيها للجرام، في نحو شهر مدعومة بزيادة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، في وقت تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 621.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 828.6 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5800 جنيها.

وعالميا، فعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر أكتوبر 2011، بفعل المخاوف من أن يعصف تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1674.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1675.20 دولار.

اقرأ أيضًا :

الذهب يصعد من جديد.. هل عاد المعدن الأصفر ملاذا آمنا للمستثمرين؟