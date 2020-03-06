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الذهب يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في أكثر من 9 سنوات بسبب كورونا

11:53 ص الجمعة 06 مارس 2020
الذهب يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في أكثر من 9 سنوات بسبب كورونا

سبائك ذهب

القاهرة - وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر أكتوبر 2011، بفعل المخاوف من أن يعصف تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1674.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1675.20 دولار.

وقال إليا سبيفاك، استراتيجي سوق العملة لدى ديلي اف.اكس، ”الذهب يرتفع لأن الأسواق تتوقع مزيدا من تخفيضات أسعار الفائدة وبفعل تحاشي المخاطرة الحاصل الآن وسط بواعث قلق الأسواق،"أكبر عامل هنا هو مدى قلق الأسواق حيال أثر فيروس كورونا.“

وارتفع المعدن 5.5% هذا الأسبوع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة تخوفا من عواقب الفيروس، ومع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء.

وهوى المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات 13% في 28 فبراير، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار في اليوم السباق بسبب نقص حاد في المعروض.

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