نائب محافظ المركزي: بنك عالمي طلب رخصة للعمل في مصر

القاهرة – وكالات:

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن بنكا عالميا كبيرا تواصل مع المركزي للحصول على رخصة للعمل في مصر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف نجم - في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى المصرفي العربي السنوي لرؤساء إدارت المخاطر في البنوك العربية اليوم الجمعة - أن قانون البنوك الجديد يٌناقش حاليا في اللجنة الاقتصادية للبرلمان ثم بعد ذلك سيناقش في جلسة عامة.

وكشف نجم عن عزم المركزي إصدار 10 جنيهات بلاستيك، من مادة البوليمار وهي المادة للخام لصناعة العملة، مع بدء تشغيل مطبعة المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومادة البوليمار التي تصنع منها العملة ثلاث أضعاف العمر الافتراضي للعملة الورقية.

من ناحية أخرى، أرجع نجم تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الفترة القليلة الماضية إلى تدفقات مالية كبير على الاقتصاد المصري منها عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى قدرة النظام المالي المصري على التكيف مع التطورات المالية بالمنطقة والعالم.

وحول بيع فرع بنك عودة بمصر قال نجم إن مصرف أبو ظبي الأول حصل على مواقفات من المركزي المصري للبدء في عمليات فحص فني نافي للجهالة للبنك اللبناني.