برتوكول تعاون مشترك بين "حماية المنافسة" وجهاز تنظيم سوق الغاز

وقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، صباح اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل ونقل الخبرات والبيانات، وإنفاذ وتطبيق قواعد المنافسة المنصوص عليها في قوانين الجهازين.

وقال حماية المنافسة في بيان، إن توقيع برتوكول التعاون يأتي حرصًا على توثيق الروابط بين كلا الطرفيين، ورغبة للتنسيق فيما بينهما لتحسين مناخ الأعمال والاقتصاد للدولة لما لكليهما من دور في حماية وتحقيق المنافسة العادلة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتلافي ومواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة.

وعبر كلا من المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادتهما بإخراج هذا البرتوكول والذي يعد بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون وتبادل الدعم الفني والخبرات بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والصالح العام‪.‬ وتعبيرا عن إرادة الطرفان لإيلاء اهتمام خاص بمصالح الطرف الآخر والعمل قدر الإمكان على التوفيق بين المصالح المختلفة.

ونص البروتوكول على إنفاذ وتطبيق قواعد المنافسة المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم أنشطة الغاز، و إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن السوق وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة مما يخدم عمل الطرفين في كافة المجالات، ووضع آليات للعمل على ضمان حرية المنافسة وتلافى الممارسات الاحتكارية بالسوق، و تبادل المعلومات الخاصة باللوائح المالية والفنية والادارية وشئون العاملين وعقود العمل وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بأعمال الطرفين، و المساعدة في ارثاء القواعد اللازمة لممارسة الأنشطة في السوق والاجراءات الواجب اتخاذها في حالة مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم الغاز‪.‬

كما ينص البروتوكول على عمل العديد من الندوات والبرامج التثقيفية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم الغاز ومبادئ السوق والإجراءات التنظيمية، ووضع آليات وأنظمة التعامل والاتصال بالجهات والقطاعات والهيئات الأخرى فيما يخص أعمال الطرفين وإبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة ومصالح المشاركين بالسوق، و التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في الأنظمة المطبقة بالطرفين، و عمل نظام لرقابة ومتابعة أطراف السوق ومعايير الاداء الخاصة بهم‪.‬

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لإدارة العمل وتنفيذ بنود البرتوكول برئاسة مشتركة من كلا الجهازين وبعضوية كافية من الجهازين وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهامها.

وعقب توقيع الاتفاق، دارت جلسة نقاشية حول سبل تعزيز سياسة حرية المنافسة والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز.