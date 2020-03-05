مدينة نصر للإسكان تبيع أرضًا بأكثر من مليار جنيه بمشروع تاج سيتي

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الخميس، بيع قطعة أرض بمشروع تاج سيتي مقابل 1.145 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، مساحة الأرض تبلغ 114.5 ألف متر مربع، وتم توقيع عقد بيعها لشركة منك للاستثمار العقاري.

وأوضحت الشركة أن هذا يأتي ضمن خطة بيع أرضٍ داخل مشاريعها والتوسع في مناطق جديدة في القاهرة وخارجها.

وما زالت مدينة نصر للإسكان والتعمير تمتلك مليوني متر داخل تاج سيتي، و3.5 مليون متر في مشروع سراي و436800 متر في غرب أسيوط قابلة للتطوير، بحسب الشركة.

وقال البيان، إن شركة منك للاستثمار العقاري ستطرح منتجات جديدة مثل الشقق كاملة التشطيب وهي مننتجات لا تطرحها مدينة نصر لعملائها حاليا، ما يسهم في توفير كافة أنواع المنتجات العقارية لعملاء الشركة في تاج سيتي.

وصممت شركة SvN الكندية العاملة في مجال التخطيط العمراني والتصميم العمراني، مشروع منك المرتقب، بحسب البيان.

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر.

وشركة "منك" المشترية، هي شركة استثمار عقاري، مملوكة لعائلة سلام، طورت في السابق مشروع Cobalt Business District، الذي يقع في مدينة تاج سيتي ويضم شققا فندقية ومكاتب، بحسب البيان.