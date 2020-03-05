"كورونا المستجد" يعصف بمؤتمرات اقتصادية عالمية مهمة (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تسببت المخاوف من زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء أو تأجيل أو تغيير طريقة انعقاد العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية المهمة، وعلى رأسها عدد من المؤتمرات الاقتصادية في العديد من الدول.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المؤتمرات الاقتصادية العالمية التي تم إلغاؤها أو تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.