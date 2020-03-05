"فوكسون" المصنعة لهواتف أبل تسجل أكبر تراجع شهري في الإيرادات بسبب كورونا

القاهرة – وكالات:

أعلنت فوكسون، المصنعة لهواتف أبل، يوم الخميس أكبر تراجع شهري في الإيرادات خلال نحو سبعة أعوام في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم مما أدى لاضطراب أعمال الشركة.

وشهدت الشركة انخفاضا في الإيرادات بنسبة 18.1% على أساس سنوي في فبراير وهو أكبر تراجع شهري منذ مارس 2013 وثالث شهر على التوالي يشهد انخفاضا.

وكانت الشركة حذرت من أن تفشي كورونا سيضر بأرباحها في الربع الأول من العام.

وأوردت فوكسكون في إفصاح للبورصة أن إيراداتها انخفضت إلى 217.5 مليار دولار تايواني (7.28 مليار دولار) في فبراير.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت الشركة، التي انخفض سعر سهمها نحو 10% هذا العام، إن الإيرادات قد تنخفض أكثر من 15%في قطاعات تشمل الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات الاتصالات في الربع الأول. لكنها أضافت أن الأرباح ستتعافى بعد ذلك مع عودة الإنتاج لوضعه الطبيعي في الصين التي تضررت من الفيروس.

وأعلنت الشركة أنها لا تتوقع أي نمو في الإيرادات للنصف الأول من العام الحالي وأجرت ”خفضا طفيفا“ لتوقعاتها الأصلية التي كانت لتحقيق ”نمو طفيف“ هذا العام، وذلك بفعل تأثير فيروس كورونا.

وتعهدت الشركة باستئناف الإنتاج على نحو طبيعي في الصين، أكبر قاعدة تصنيع لها، بنهاية مارس.

وأي اضطراب لأعمال فوكسكون سيلقي بظلاله على الإطار الزمني لطرح هواتف آيفون الجديدة.