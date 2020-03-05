لأول مرة في تاريخه.. أرباح بنك قناة السويس تتخطى نصف مليار جنيه في 2019

كتبت- منال المصري:

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك حقق أرباحا تتجاوز نصف مليار جنيه لأول مرة في تاريخه العام الماضي.

وأشار رفاعي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن البنك حقق معدلات نمو تفوق المستهدف خلال العام الماضي، وهو ما يعكس قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق نتائج متميزة.

وأضاف أن البنك نجح خلال عام 2019 في إضافة عملاء جدد في كافة المجالات بقطاع الشركات الكبرى، كما تم تمويل كبرى شركات التطوير الصناعي العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبلغت نسبة النمو في القروض المباشرة 11.1% .

وقال إن البنك يستهدف زيادة شبكة الصراف الآلى إلى 100 ماكينة بنهاية عام 2020 مقابل 77 ماكينة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن البنك أطلق 6 فروع خلال العام الماضي لترتفع شبكة فروعه من 41 فرعا إلى 47 فرعا كما يسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ومن المخطط التوسع في شبكة الفروع بافتتاح 3 فروع جديدة خلال عام 2020 ليصل إجمالي الفروع إلى 50 فرعا، بحسب البيان.

وأضاف أن توسعات البنك خلال العام الماضي ساهمت في زيادة عدد عملاء البنك من 47 ألف عميل إلى 64 ألفًا بزيادة بلغت 17 ألف عميل النسبة الأكبر منهم بقطاع التجزئة المصرفية.

وارتفع إجمالي القروض المباشرة للشركات إلى 7.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 7.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بحسب رفاعي.

وأظهرت نتائج الأعمال تضاعفت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2019 لتصل إلى 1.2 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة وبنسبة نمو 95% عن عام 2018 بحسب رفاعي.

كما شهد عام 2019 طرح عدة منتجات جديدة في إطار خطة البنك الطموحة في هذا المجال، على رأسها طرح البطاقات اللاتلامسة لأول مرة سواء لبطاقات الخصم المباشر أو للبطاقات الائتمانية، بجانب تطبيق مشروع تحويل الرواتب على البطاقات المدفوعة مقدما Prepaid، وتطبيق مشروع قبول مدفوعات ميــــزه من خلال الشبكة الإلكترونية.

وقال رفاعي، إن البنك تمكن خلال العام الماضي من التخارج من محفظة الأصول التي آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسوية لبعض الديون المتعثرة ولا تدر عائد للبنك، بإجمالي حصيلة تخارج بلغت نحو 40.7 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه التخارجات ساهمت في تحقيق أرباح رأسمالية بنحو 35.8 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة واضحة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد لإعادة هيكلة محفظة الأصول المملوكة للبنك من خلال عمليات التخارج.