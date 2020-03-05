وزير قطاع الأعمال: استحداث وحدات للتسويق المركزي بالشركات القابضة لأول مرة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الانتهاء من استحداث وإنشاء الهيكل التنظيمي لوحدات تسويق وتطوير أعمال مركزية داخل الشركات القابضة، وذلك لأول مرة بشركات القطاع، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة عدد من الملفات منها تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتطوير نظم العمل.

وشارك في الاجتماع رؤساء وحدات التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال المركزية والمستحدثة مؤخرا بالشركات القابضة، والذين قد تم اختيارهم من بين عدد من المتقدمين لشغل هذه الوظائف من خلال مسابقة للتعيين وفق معايير محددة وواضحة.

وأضاف الوزير خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه الوحدات تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية للشركات وفي مقدمتها رفع مستويات الإنتاج ووضع خطط وأساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات.

وأكد الوزير على أهمية عنصر التسويق في تحسين أداء الشركات وتمكينها من فتح أسواق جديدة محليا وخارجيا مشددا على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات التابعة وتحسين استغلال الموارد والطاقات المتاحة.

وطالب الوزير مديري وحدات التسويق بإعداد تصور واضح بشأن متطلبات رفع جودة منتجات الشركات والنفاذ إلى أسواق جديدة مع قيام كل منهم بتحديد قائمة بمنتجات الشركات التابعة لكل شركة قابضة على أن يتم عرض رؤاهم ومقترحاتهم في اجتماع لاحق خلال شهر.