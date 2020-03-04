"وقف البصمة الإلكترونية".. المصرية للاتصالات تتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا

كتب - علاء حجاج:

بدأت الشركة المصرية للاتصالات اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأصدرت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالشركة المصرية للاتصالات منشورًا إداريًّا توضح خلاله الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المنشور الذي تناقله موظفي الشركة المصرية للاتصالات على "الجروبات" الخاصة بهم عبر فيس بوك؛ فإن التعليمات تتضمن رفع درجات الاستعداد والطوارئ في كافة منشآت المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها تخوفًا من تعرض موظفيها لخطر الإصابة بالفيروس.

وبحسب الإجراءات الوقائية أوقفت الشركة العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية واستبدلتها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف.

كذلك وجهت الشركة بتنظيف المكاتب والأسطح والأرضيات باستمرار باستخدام السوائل المعمقة وتهوية الأماكن المغلقة خاصة المكاتب المكتظة بالعاملين وقاعات الاجتماعات والصالات، فضلًا عن مراعاة تجميع سلالات النفايات بشكل مستمر سواء الموجودة بالمكاتب أو الممرات حفاظًا على نظافة المكان.

كما وجهت بضرورة التنظيف المستمر لدورات المياه وتوافر السوائل المعقمة بها، علاوة على الفحص وتقديم خدمات الكشف من قبل مقدمى الرعاية الطيبة لأي موظف يظهر عليه أعراض خاصة بفيروس كورونا.

كما وجهت الشركة موظفيها بتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس والفم والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل اليدين جيدًا.

إلى جانب المحافظة على العادات الصحية الأخرى والتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط من النوم، فضلًا عن تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين كالعناق، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية والبقاء فى المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وطلب الرعاية الصحية فورًا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية.​