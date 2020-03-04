أكثر الكلمات إنتشاراً

إعدام عشماوي فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة الكلاسيكو أسعار السجائر محمد رمضان منع المهرجانات

رئيسة صندوق النقد الدولي: فيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات 2019

05:26 م الأربعاء 04 مارس 2020
رئيسة صندوق النقد الدولي: فيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات 2019

كريستالينا جورجيفا

القاهرة- وكالات:

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي، مضيفة أن صندوق النقد سيعدل مجددا بالخفض توقعاته للنمو في الأسابيع المقبلة.

وفي يناير، قدًر صندوق النقد النمو العالمي للعام 2019 عند 2.9 بالمئة وللعام 2020 عند 3.3 بالمئة. وفي فبراير قال الصندوق إن تفشي فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو في 2020.

وأبلغت جورجيفا مؤتمرا صحفيا في واشنطن ”النمو هذا العام سيكون أقل من مستوى العام الماضي“.

وقالت ”هذه المرة فإن الفترة الزمنية لانتشار الفيروس يصعب التكهن بها“، مضيفة أن فعالية إجراءات التخفيف ستلعب دورا رئيسيا في تحديد طبيعة الآثار الاقتصادية.

كريستالينا جورجيفا صندوق النقد الدولي فيروس كورونا

الخبر التالى:

صندوق النقد: انتشار فيروس كورونا سيدفع النمو الاقتصادي العالمي للتراجع
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان