رئيسة صندوق النقد الدولي: فيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات 2019

القاهرة- وكالات:

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي، مضيفة أن صندوق النقد سيعدل مجددا بالخفض توقعاته للنمو في الأسابيع المقبلة.

وفي يناير، قدًر صندوق النقد النمو العالمي للعام 2019 عند 2.9 بالمئة وللعام 2020 عند 3.3 بالمئة. وفي فبراير قال الصندوق إن تفشي فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو في 2020.

وأبلغت جورجيفا مؤتمرا صحفيا في واشنطن ”النمو هذا العام سيكون أقل من مستوى العام الماضي“.

وقالت ”هذه المرة فإن الفترة الزمنية لانتشار الفيروس يصعب التكهن بها“، مضيفة أن فعالية إجراءات التخفيف ستلعب دورا رئيسيا في تحديد طبيعة الآثار الاقتصادية.